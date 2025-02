Un Kirby sarebbe in arrivo su Nintendo Switch: è tra i giochi del presunto Direct di febbraio?

Il noto leaker NateTheHate si è espresso di recente anche sul possibile Nintendo Direct di febbraio, quello che sarebbe dedicato specificamente ai giochi di Nintendo Switch 1, confermando peraltro che Kirby: Planet Robobot sarebbe in arrivo su tale console.

A dire il vero, il leaker in questione riferisce di non avere alcuna conferma dell'esistenza di questo Nintendo Direct di febbraio, che invece viene dato quasi per certo da qualche altra presunta fonte, ma afferma di avere praticamente la certezza che il gioco in questione sia in arrivo sulla console.

Si parla sempre di voci di corridoio ovviamente, con NateTheHate che ultimamente è tornato sotto i riflettori per alcune anticipazioni corrette sulla presentazione proprio di Nintendo Switch 2 ma la cui affidabilità non è certa.