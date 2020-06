Fortnite Capitolo 2, le stagioni troppo lunghe stanno stancando i giocatori

Balza subito all'occhio la sproporzione: mentre nel Capitolo 1 le stagioni duravano circa due mesi, massimo tre mesi, adesso occupano tranquillamente quasi 1/3 dell'anno. Non è neppure l'unico problema, in realtà: i giocatori lamentano una costante carenza di nuovi contenuti. Con il lancio del Capitolo 2, Epic Games ha introdotto una nuova mappa di gioco, una novità grandiosa, d'accordo: ma poi non l'ha più modificata.

Nel corso del Capitolo 2 Stagione 1 non è cambiato praticamente nulla alla mappa di gioco; discorso identico, ad oggi, per il Capitolo 2 Stagione 2. Dopo l'introduzione dell'Agenzia e degli scontri Scagnozzi VS Ombre, infatti... si è tenuto il concerto live di Travis Scott. Al più qualche altro evento, ma neppure su Battaglia Reale, quanto sul nuovo hub sociale Party Reale.

Probabilmente le lamentele dei giocatori si placheranno, almeno per il momento, con il lancio della Stagione 3, che avverrà il prossimo 17 giugno 2020. Finalmente qualcosa dovrebbe cambiare anche dal punto di vista della conformazione della mappa, con l'innalzamento del livello dell'acqua. Staremo a vedere: lamentele a parte, Fortnite è comunque il Battle Royale più giocato al mondo.