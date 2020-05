Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: mappa invasa dall'acqua e veicoli-squalo in arrivo, secondo un leak

Manca circa un mese al lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, e chiaramente tutti i giocatori del Battle Royale più famoso al mondo non vedono l'ora di conoscere tutte le novità previste dagli sviluppatori di Epic Games. Che ne direste, ad esempio, di una bella mappa invasa dall'acqua?

Questa è solo una delle tante anticipazioni fornite da Tabor Hill in un suo recente video, basandosi chiaramente su supposizioni e su materiale effettivamente trovato da dataminer e leaker nei file di gioco di Fortnite Capitolo 2. Probabilmente (ma non vi sono certezze, come sempre del resto) la mappa di gioco tra la Stagione 2 e la Stagione 3 verrà quasi completamente inondata. Il livello dell'acqua salirà (da qui l'utilizzo delle valvole presso l'Agenzia), costringendo i giocatori ad utilizzare nuovi mezzi di trasporto, i veicoli-squalo, che dovrebbero soppiantare i motoscafi.

Tabor Hill a suo tempo confermò che i server di gioco di Fortnite sarebbero finiti offline tra il Capitolo 1 e il Capitolo 2, inoltre predisse l'arrivo della pesca all'interno del gioco: pare abbia conoscenze direttamente in Epic Games. Cuore della nuova stagione sarà ancora una volta l'area centrale dell'isola, perché è lì che sarà possibile trovare tutti i mezzi e gli strumenti adatti ai cambiamenti in arrivo.

Il leaker è convinto che debutterà anche la versione femminile della Skin del Cavaliere Nero, accontentando così le richieste dei giocatori portate avanti da almeno due anni. Tutte queste modifiche garantirebbero di certo a Fortnite un'atmosfera più fresca, proprio con l'arrivo della stagione estiva; il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è atteso per il 4 giugno 2020, ma potrebbe essere anticipato o posticipato all'occorrenza.