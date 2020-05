Xbox Series X: ecco la durata dell'evento del 7 maggio, quello di giugno sarà diverso

L'evento dedicato a Xbox Series X che si terrà il 7 maggio avrà una durata inferiore ai sessanta minuti, mentre l'evento di giugno verrà presentato in una maniera differente: lo ha rivelato Aaron Greenberg.

In una serie di post su Twitter, il general manager della divisione Xbox Games Marketing ha scritto che "lo show di giovedì durerà meno di un'ora e le notizie di giugno verranno presentate in maniera diversa rispetto al format di Inside Xbox". Molti già immaginano una presentazione in cui verrà rivelata anche Xbox Series S, la nuova console Microsoft dal prezzo ridotto.

"A luglio vedrete un grande show dedicato agli Xbox Game Studios: andremo in giro per il mondo a mostrarvi anteprime e finanche annunci di nuovi giochi provenienti da questi team creativi", ha continuato Greenberg, confermando le notizie sull'iniziativa Xbox 20/20 con un evento ogni mese fino al lancio della piattaforma.

"Se può essere d'aiuto, sappiate che durante l'Inside Xbox di giovedì verranno mostrati gameplay di titoli realizzati da alcune delle terze parti. Attenzione, però: molti dei nostri più grandi partner stanno lavorando su timeline focalizzate sull'estate, dunque non sarà che un inizio per questi reveal mensili. Aspettatevi una varietà di produzioni e alcune nuove proprietà intellettuali third party questo mese."

"Abbiamo davvero troppe cose da mostrare e rivelare quest'anno che non sarebbe stato possibile comprimere tutto in un unico show. Preparatevi quindi a scoprire nuove cose ogni mese da qui al periodo natalizio."