Fortnite e Travis Scott, oltre 27,7 milioni di giocatori hanno partecipato all'evento

L'evento di Fortnite e Travis Scott ha visto la partecipazione di oltre 27,7 milioni di giocatori unici, che hanno assistito o creato contenuti per questa inedita esperienza.

I numeri sono stati annunciati ufficialmente dal profilo Twitter del battle royale di Epic Games, dopo le notizie che parlavano di 12,3 milioni di giocatori connessi.

L'evento di Fortnite e Travis Scott ha dunque catturato l'attenzione di una quantità enorme di utenti, che insieme hanno creato qualcosa di davvero unico e irripetibile.

"Oltre 27,7 milioni di giocatori unici hanno partecipato in-game, dal vivo, 45,8 milioni di volte nell'ambito di cinque eventi per creare un'esperienza veramente astronomica", recita la nota del team di sviluppo.

La collaborazione tra Fortnite e il rapper americano apre senz'altro le porte a scenari inediti per quanto concerne le esibizioni artistiche, anche e soprattutto in ottica futura.

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!

Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. 🤯🔥 pic.twitter.com/LSH0pLmGOS