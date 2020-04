Fortnite e Travis Scott, l'intero evento in questo video

Negli ultimi giorni si è tenuto a più riprese su Fortnite Capitolo 2 l'evento dedicato a Travis Scott: una serie di concerti live (tutti identici) che hanno permesso ai giocatori di vivere un'esperienza unica su Battaglia Reale. Ma se non l'avete visto, c'è sempre un rimedio.

Grazie alla buona volontà dei giocatori di Fortnite Capitolo 2, infatti, possiamo offrirvi un video che mostra l'evento completo di Travis Scott, lo stesso che si è tenuto negli ultimi giorni, più volte. Non è chiaro come abbiate fatto a perdervelo, dato che è anche il primo ad essere riproposto più volte di seguito e ampiamente pubblicizzato con date e orari; ma tant'è, ora avete il filmato completo e sono finite le scuse.

In occasione della collaborazione tra Fortnite e Travis Scott, Epic Games ha proposto anche sfide e ricompense cosmetiche gratuite; pare inoltre che occasioni di questo tipo non siano finite qui, dato che manca ancora un po' di tempo al lancio della Stagione 3. Quest'ultima dovrebbe debuttare, salvo imprevisti, nei primi giorni di giugno 2020.