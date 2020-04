Animal Crossing: New Horizons e Dragon Ball Z, il codice per diventare Vegeta

Animal Crossing: New Horizons è uno di quei giochi per Nintendo Switch che sembra sempre uguale, e che in realtà nasconde mille diversi stimoli ogni nuovo giorno. Merito anche della community dei giocatori che, tra le altre cose, si dedica alla creazione di modelli altrimenti impossibili da ottenere. Per esempio il vestito di Vegeta.

In Animal Crossing: New Horizons è possibile diventare più di un personaggio di Dragon Ball Z: non solo l'Androide C17 di cui vi abbiamo parlato ieri, quindi, ma anche il Principe dei Saiyan. Per diventare Vegeta non avrete bisogno di troppo tempo o materiale: vi basta questo codice, riportato qui in calce all'articolo in una pratica immagine. Il codice sblocca il relativo modello, per ottenere così la divisa nei colori blu e bianca tipica degli orgogliosi e caparbi guerrieri.

Per riscattare il codice su Animal Crossing: New Horizons, recatevi presso la bottega di Ago e Filo: qui interagite con il terminale in fondo al negozio, dopo aver effettuato l'accesso ad internet. E infine digitatelo manualmente per ottenere il modello. Non diventerete ricchi come potreste fare con la compravendita di abitanti, ma volete mettere la soddisfazione di andarvene in giro a terrorizzare i villaggi vestiti come Vegeta? Per completare il look basterà qualche modifica ai capelli del personaggio, e un pantalone blu.