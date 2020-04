Animal Crossing: New Horizons x Dragon Ball Z, il codice per diventare Androide C17

Se Animal Crossing: New Horizons è già di per sé un titolo incredibilmente ricco e completo, tutto ciò che manca viene debitamente creato dalla community di gioco. Tanto per fare un esempio: avreste mai immaginato di potervi vestire come l'Androide C17 di Dragon Ball Z? Beh, adesso potete farlo, a prescindere dalla risposta.

E potete farlo perché l'utente @Sleepy_Chi ha postato su Twitter la sua ultima creazione: un modello ispirato ai vestiti di Androide C17 di Dragon Ball Z, perfetto per personalizzare i vostri indumenti su Animal Crossing: New Horizons. Il procedimento, come potete facilmente immaginare, è lo stesso di quel famoso modello per diventare il Doomguy: c'è un codice da utilizzare all'interno del negozio di Ago e Filo sulla vostra isola. Accedete al pannello rosa in fondo al negozio, inserite il codice mostrato qui di seguito, e detto fatto: avrete il nuovo modello a disposizione.

Certo, tutto ciò non basta ancora: dovrete perfezionare anche il volto del vostro personaggio di Animal Crossing: New Horizons, ma per questo c'è sempre tempo. Eccovi intanto il codice del modello di Androide C17 di Dragon Ball Z: vi piace? Lo reputate fedele? Date anche un'occhiata all'ultimo aggiornamento importante del titolo, che ha espanso il Museo, introdotto Volpolo con le sue opere d'arte, e molto altro ancora. Ed eccovi infine le immagini di C17.