One Piece: sexy Nico Robin nel cosplay di Merylsama

I cosplay dedicati al mondo di One Piece fanno impazzire lettori ed artisti, e di certo non potevamo rinunciare a mostrarvene uno nuovo persino oggi, giorno di festa nazionale. Questa volta la fortuna ha toccato il lavoro dedicato a sexy Nico Robin, come avrete modo di vedere.

La cosplayer Merylsama, attiva nel settore dei cosplayer come artista piuttosto nota, ha realizzato questo cosplay dedicato alla sexy Nico Robin di One Piece. Potremmo proporvelo come costume estremamente sensuale, ma la verità è che questa versione di Nico Robin è stata presa di peso dall'anime di Eiichiro Oda: non vi sono dunque esagerazioni di sorta, da parte dell'autrice. Notate anzi la cura per i particolari, come gli occhiali da sole del personaggio, l'abito principale, e via dicendo.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine principale del cosplay di sexy Nico Robin, che - lo ricordiamo - non è l'unico che vi abbiamo proposto in questi giorni. Date infatti un'occhiata anche alla sexy Nami di One Piece e al costume di sexy Boa Hancock dello stesso anime e manga di Eiichiro Oda.