One Piece, sexy Nami nel cosplay di Nui

Vi piacciono i cosplay? Vi piace One Piece, celebre anime e manga di Eiichiro Oda? Vi piace Nami, la protagonista femminile principale dell'opera? E allora ci sono tutte le carte in regola per apprezzare questo nuovo articolo, dedicato ad un cosplay davvero niente male.

Il protagonista di questo cosplay è la sexy Nami di One Piece, anzi: di un film animato ben specifico del franchise. Si tratta del recente One Piece Stampede, apprezzato dal pubblico e dalla critica. La sexy Nami che vi mostriamo oggi è stata concepita sulla base della controparte del film, e dalla cosplayer Nui: lavora nel settore e ha realizzato costumi molto belli, anche relativi ad altre opere. Forse torneremo a parlarne in futuro.

Ecco l'immagine del cosplay di Nami di cui vi abbiamo parlato finora: noterete una ragazza molto diversa dalle recenti Nami degli altri cosplay che vi abbiamo proposto. Vi piace? Se la risposta è sì, bene. Se la risposta è no, allora passate alla Bunny Bulma di Dragon Ball, giusto per restare in tema.