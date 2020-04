Fortnite: Deadpool Oro con le sfide della Settimana 10? Epic Games smentisce

Nelle ultime ore canali social come Facebook e Twitter, nonché determinate testate estere minori, e soprattutto la maggior parte degli YouTuber, hanno cominciato a dare per certo un arrivo che per i giocatori di Fortnite Capitolo 2 rappresenta un sogno ad occhi aperti. Si tratta di Deadpool oro, ennesima variante per la skin in questione. Ma sono notizie false.

Ora che abbiamo tagliato la testa al toro, possiamo ragionare di conseguenza. Non dovete credere in alcun modo alle fake news di Fortnite che si sono proliferate nelle ultime 48 ore: non solo una skin di Deadpool Oro non è in arrivo, ma questa settimana non verranno rilasciato neppure le sue sfide settimanali. Dopo le sfide della Settimana 9 e della X-Force, Epic Games pare abbia chiuso con l'eroe di Marvel Studios.

Di certo, comunque, vi ha chiuso per il momento: Epic Games ha smentito l'arrivo di Deadpool Oro, e del resto ha già rilasciato due varianti per il costume in questione, oltre a tutta una serie interminabile di oggetti cosmetici a pagamento. Tanto per chiudere il cerchio, tutta l'attenzione di questi giorni si concentrerà sui concerti live di Travis Scott, e di certo non su Deadpool.

Fate dunque attenzione a messaggi come questo qui di seguito riportato, così come alle informazioni degli YouTuber più o meno famosi: niente Deadpool questa settimana, né variante oro, né sfide. Questo ovviamente non esclude che entro l'arrivo della Stagione 3 di Fortnite non vi sia comunque il tempo per rimediare, da parte degli sviluppatori. Semplicemente, ciò non avverrà oggi 24 aprile 2020. E neppure prossimamente, pare.

@EpicGames Is there a gonna be a golden deadpool skin for fortnite and also is there gonna be a week 10 for the deadpool challenges — Leo Bossert (@mystery_gram) April 23, 2020