The Last of Us 2, una fan art immortala il bacio tra Ellie e Dina

L'attesa di The Last of Us 2 si fa snervante e per questo motivo un fan ha creato una bella immagine che immortala il romantico bacio tra la protagonista Ellie e uno dei personaggi più interessanti visti finora nei trailer, Dina.

L'immagine è ferma un attimo prima che le labbra delle due ragazze si sfiorino, in quella che sarà, con molto probabilità, una delle scene più iconiche e chiacchierate di tutta la produzione di Naughty Dog. Una scena già apparsa in uno dei primi trailer del gioco, datato ormai giugno 2018, durante l'E3.

In questi giorni The Last of Us: Parte II ha fatto parlare di sé più per il misterioso rinvio, manca, infatti, ancora una data ufficiale, che per il gioco. Per questo motivo è bello poter tornare ad ammirare una scena presa dal gameplay, così da poter immaginare un po' il contesto di questa storia d'amore. Nella speranza di poterlo giocare in prima persona.

L'autore del disegno ha anche postato un'immagine grazie alla quale possiamo ammirare il processo produttivo di questa fan-art, consentendoci in questo modo di assaporarne ogni dettaglio.

Cosa ve ne pare? Vi piace?