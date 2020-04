WhatsApp, sticker Insieme a casa disponibili: distanziamento sociale e lotta al coronavirus

Nel momento in cui scriviamo, WhatsApp ha reso disponibili i nuovi sticker del pacchetto Insieme a casa. Si tratta di un'iniziativa molto utile e simpatica, intrapresa assieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, e naturalmente contro l'epidemia del coronavirus.

I nuovi sticker di WhatsApp sono ora disponibili gratuitamente per gli utenti su smartphone android e dispositivi iOS: favoriscono la comprensione del distanziamento sociale, e comunque lo supportano in vari modi. Una novità forse nel breve periodo altrettanto importante dell'aumento dei partecipanti alle videochiamate di WhatsApp.

Più nel dettaglio, si tratta di immagini che sicuramente piaceranno ai più piccoli, ma anche agli adulti: persone in pigiama che reggono un notebook per iniziare a dedicarsi allo smartworking, cuori, mani che si insaponano per bene, frasi di incitamento come "ce la faremo insieme", poi ancora messaggi di incoraggiamento per i medici supereroi e attività da svolgersi all'interno della propria abitazione. Il tema della lotta al coronavirus sembra abbastanza evidente, non trovate? Ed è un bene.

Il video qui di seguito riportato vale più di mille parole: dategli un'occhiata per scoprire tutte le nuove immagini di WhatsApp. Il motto è sempre lo stesso: restare a casa, per il bene di tutti. Per quanto riguarda la Fase 2 in Italia, il Governo sta preparando l'app Immuni, sulla quale torneremo a tempo debito (e si spera con buone notizie).

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 21, 2020