After Life 2: recensione

Un uomo e il suo cane: non siamo in un film post apocalittico, ma il dolore e la solitudine sono comunque presenti. Tony Johnson è un giornalista di un piccolo quotidiano di provincia, il Tambury Gazette, e, dopo la morte della moglie Lisa (Kerry Godliman), è caduto in una forte depressione. Non riuscendo a colmare il vuoto lasciato dalla compagna di una vita, tenta il suicidio: è proprio il cane Brandy a salvarlo. Da allora Tony decide di fare e dire tutto quello che pensa: le conseguenze non contano. A un anno di distanza dal primo ciclo di episodi, possiamo scrivere la recensione di After Life 2, dal 24 aprile su Netflix.

Le seconda stagione di After Life è sempre scritta, diretta e interpretata da Ricky Gervais. Ancora sei episodi da 25-30 minuti l'uno da vedere tutti di fila. A differenza della prima, in cui la rabbia e la negazione del lutto erano predominanti, qui Tony passa alla terza fase del dolore, quella del patteggiamento. Gli eccessi di ira si fanno più radi (tranne quando qualcuno proprio non ce la fa a soffiarsi il naso), per lasciare il posto a una sarcastica, e meno violenta, osservazione del prossimo.