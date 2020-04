Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto, la recensione per Nintendo Switch

Utilizzando soluzioni di straordinaria efficacia, ben più eclatanti rispetto a quelle viste nell'anime, l'esperienza ci catapulta fra le pieghe della Quarta Guerra Mondiale Ninja, rivelando le origini del conflitto che consuma il mondo creato da Masashi Kishimoto e le sue implicazioni più recenti, che prendono in esame l'ultimo arco narrativo e i suoi incredibili protagonisti, per poi lasciare spazio al menu principale del pacchetto.

La recensione Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto per Nintendo Switch arriva a due anni esatti dall'uscita della Trilogy, andando a concludere la saga firmata da CyberConnect2 sulla console ibrida giapponese con un'edizione che include l'ultimo capitolo, i suoi DLC (fra cui il recente Next Generations) e la ricca espansione Road to Boruto, che come suggerisce il titolo si svolge anni dopo la chiusura del manga e vanta un nuovo protagonista.

Modalità

La schermata di avvio di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto è estremamente chiara e semplice, e ordina peraltro i contenuti dal punto di vista cronologico, avvisandoci qualora volessimo accedere a una modalità che riporta personaggi ed eventi successivi a quelli che potremmo aver visto.

Si parte dunque dalla Storia, con le sue classiche diramazioni e i bivi che consentono di approfondire specifici aspetti narrativi, emozionanti flashback e combattimenti frenetici e coinvolgenti, inframezzati da sequenze basate sui fotogrammi del cartone animato ma caratterizzate da una risoluzione inferiore a quella ideale, il che segna un netto calo rispetto all'azione in-game.

Abbiamo poi la modalità Avventura, che si svolge subito dopo la chiusura del manga e mette in campo una struttura già utilizzata in passato, fatta di esplorazione e interazione nonché, in questo caso, di sequenze che richiamano avvenimenti del passato consentendoci di rivivere alcuni degli scontri più importanti che si siano visti in Naruto Shippuden.

Gli incarichi da portare a termine sono molto semplici e ci sono degli indicatori per non perdere di vista l'obiettivo di turno, dunque alla fine dei conti parliamo di un mero espediente per allungare l'esperienza con qualche missione extra, ma che si rivela senz'altro piacevole per i fan del Ninja della Foglia.

Il terzo contenuto di peso è La Leggenda di Boruto, la campagna introdotta con l'espansione che ci proietta diversi anni nel futuro, al termine di un lungo periodo di pace che però sta per essere bruscamente interrotto. Stavolta, tuttavia, non sarà il solito Naruto a rimettere le cose a posto, bensì un altro personaggio, molto più giovane ma non meno determinato. Anche in questo caso gli autori hanno attinto alla formula della modalità avventura, chiedendoci di esplorare alcune ambientazioni ed entrare in contatto con specifici personaggi per dar vita a nuovi, spettacolari combattimenti.

Il pacchetto viene completato dalla Battaglia Online, la modalità multiplayer competitiva che richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online per poter affrontare altri utenti da tutto il mondo; e dallo Scontro Libero, che racchiude un ricco ventaglio di possibili stipulazioni: un Versus per due giocatori in locale, che però richiede l'uso di un secondo controller (non è possibile neanche stavolta utilizzare due Joy-Con per sfidarsi), e una serie di varianti: Torneo, Sopravvivenza, Campionato, Allenamento e una sezione dedicata alla personalizzazione.