The Room VR: A Dark Matter, la recensione

Dopo esserci recati nel suo studio e aver dato un'occhiata a una serie di documenti, entriamo in possesso del tradizionale binocolo, un elemento ricorrente nella serie The Room, che ci consentirà di scoprire numerosi elementi nascosti alla vista e utilizzarli per risolvere l'abbondante quantità di enigmi che ci separa dalla verità. Il tutto nell'ambito di una campagna ispirata e interessante, suddivisa in cinque capitoli (alcuni più complessi e sfaccettati, altri meno impegnativi) la cui durata però non raggiunge le tre ore: avremmo sperato in qualcosa di più.

Gameplay

Come accennato in apertura, nel passaggio alla realtà virtuale la formula classica vista l'ultima volta in The Room: Old Sins è stata per forza di cose modificata, al fine di adattarsi meglio a questo particolare medium. Pur consapevoli che l'esplorazione degli scenari non sarebbe mai stata troppo movimentata, gli sviluppatori hanno preferito tagliare la testa al toro e puntare sul teletrasporto: basta selezionare una delle possibili "fermate" all'interno delle location per raggiungerle istantaneamente, senza purtroppo la possibilità di attivare un sistema di movimento normale, che avremmo di gran lunga preferito non soffrendo di motion sickness.

Accettato questo compromesso, l'interazione si rivela fin da subito molto fisica: ci si trova ad allungare le mani per aprire cassetti, azionare meccanismi e afferrare oggetti, cercando di volta in volta la combinazione giusta per poter risolvere i numerosi enigmi presenti nella campagna e compiere così un altro passo nella direzione giusta. È tuttavia deludente constatare come tanti elementi non siano realmente tangibili: una mancanza che finisce per rivelare nei fatti la grande semplicità strutturale dell'esperienza. Come capita in tanti titoli per PlayStation VR, inoltre, talvolta la calibrazione del controller perde precisione, costringendoci a qualche contorsionismo di troppo.