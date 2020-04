Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 24/4/2020

Le offerte Amazon offerte Amazon di oggi partono con il remake Switch del leggendario Toki per poi virare verso i portatili da gioco a 144Hz ACER e verso la veloce unità SSD interna Corsair Force MP510. Torna inoltre sotto i riflettori il discreto altoparlante LG PK5 XBOOM Go, reso ormai piuttosto economico da una lunga serie di tagli di prezzo consecutivi. Tra gli sconti ancora attivi degli scorsi giorni, inoltre, si fa notare un piccolo incremento dello sconto degli auricolari Apple AirPods Pro.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.