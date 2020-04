Fable 4 per Xbox Series X, Microsoft ne sta suggerendo l’esistenza

L'account ufficiale twitter di Xbox ha suggerito l'esistenza del progetto Fable 4 con alcuni messaggi difficilmente fraintendibili. Per adesso i tweet incriminati sono due, ma potrebbero aumentare con l'avvicinarsi della data di presentazione della line up di Xbox Series X, che potrebbe accadere la prossima settimana.

Nel primo tweet possiamo leggere: "Quando il tuo personaggio personalizzato appare in una sequenza filmata" con sotto quattro omini stilizzati, uno dei quali indossa un cappello da pollo, un chiaro riferimento al Chicken Hat di Fable: The Lost Chapters e Fable Anniversary. Alla domanda diretta di un fan, con allegata la foto del chicken hat, l'account Xbox ha poi risposto: "Se non avessi indossato il Chicken Hat, saresti stato davvero un eroe?"

Ovviamente non c'è ancora alcuna conferma ufficiale dell'esistenza di Fable 4, quindi prendete la notizia con le dovute cautele. Comunque immaginiamo che se l'account Xbox ha pubblicato quei post, un motivo ci sarà.

Di un nuovo Fable si vocifera da tempo. Stando alle indiscrezioni, sarebbe in sviluppo presso il team b di Playground Games, che si starebbe occupando di un gioco di ruolo tripla A di alto livello. Il ritorno di Fable sarebbe sicuramente gradito dai fan, visto che la serie ha sostanzialmente saltato la generazione Xbox One, gioco di carte Fable Fortune a parte. In realtà un Fable ci sarebbe dovuto essere anche in questa generazione: l'MMORPG Fable Legends, ma è stato cancellato prima di uscire dalla fase beta.

When your custom character shows up in a cutscene ? ?? ???

— Xbox (@Xbox) April 22, 2020