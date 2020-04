Death Stranding: un fan ha passato 15 ore a scrivere il suo nome sulla neve con la pipì

Un fan di Death Stranding ha compiuto una grande impresa: ha passato 15 ore a scrivere il suo nome con la pipì sulla neve. Il titolo di Kojima Productions consente al protagonista Sam Bridges di minzionare dopo aver bevuto una lattina di Monster (in gioco, naturalmente). La maggior parte dei giocatori usa questa meccanica per far crescere dei funghi, ma c'è chi è andato oltre spingendosi là dove nessuno era mai giunto prima.

Camminando sulla neve, Reetae27 ha notato che il protagonista lascia le sue impronte, come del resto avranno notato milioni di altri giocatori. Lui però si è posto la domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto, dandosi come risposta: e se facessi pipì? Dopo la prima minzione ha scoperto con suo grande rammarico che la neve di Death Stranding non diventa gialla, ma si deforma. Quindi ha avuto una grande pensata: scrivere il suo nome completo. Più che altro il suo nickname, ma è un dettaglio in questo caso.

Reetae27 ha quindi studiato la quantità di urina contenibile dalla vescica di Sam Bridges, ben 1.000ml contro i 500ml dei normali esseri umani (un tocco del maestro), quindi ha iniziato a studiare un modo per scrivere senza che il gioco resettasse la scritta o le impronte di Sam la rovinassero. Trovato il luogo giusto, ha dovuto disattivare un ologramma per far superare a Sam la sua timidezza, quindi ha costruito un ponte per non rischiare di rovinare la scritta e per prendere le giuste misure (scrivere stando troppo vicini alla neve è quasi impossibile, a quanto pare). Tra ricerca e sviluppo dello scenario ideale, l'impresa gli ha preso circa 15 ore. Ovviamente esiste un video che la documenta. Lo potete vedere in fondo alla notizia.

Per il resto vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile per PS4 e che presto lo sarà anche per PC, nonostante il rinvio di qualche settimana.