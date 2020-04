Fortnite e Travis Scott: 12,3 milioni di giocatori connessi durante l’evento

Fortnite Battaglia Reale torna a far parlare di sé con un nuovo record senza precedenti, relativo ad un evento live che si è tenuto proprio nelle ultime ore. Si tratta del concerto di Travis Scott, realizzato in collaborazione tra l'artista americano ed Epic Games.

Travis Scott ha concordato con Epic Games una serie di concerti live, che si terranno su Fortnite Capitolo 2 proprio in questi giorni: i giocatori potranno raggiungere il palco e godersi lo spettacolo, chiaramente senza spendere un centesimo. Il primo concerto ha avuto luogo la scorsa notte, segnando il record di 12,3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente: più di quelli che furono presenti, lo scorso autunno, all'arrivo del Buco Nero che inghiottì la prima isola.

Se non avete avuto modo di godervi il primo concerto live di Travis Scott, non disperate: se ne terrà un altro proprio nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 16:00 (orario italiano locale). Sarà sufficiente recarsi presso le Spiagge Sudate, poi ancora a nord verso il palco del concerto (e così potrete anche completare le sfide di Travis Scott sbloccando le ricompense gratuite).

Fortnite Capitolo 2, insomma, è ancora il Battle Royale dei record, nonostante la rapida ascesa di Call of Duty: Warzone. In passato si sono tenuti altri eventi live di questo tipo, tutti in grado di attirare l'attenzione di milioni e milioni di fan: non necessariamente gli stessi che nella vita reale seguono la carriera artistica di personaggi come Travis Scott.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record! Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020