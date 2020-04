Fortnite, Travis Scott: date e orari di tutti i concerti live

L'evento di Travis Scott è praticamente arrivato su Fortnite Capitolo 2, gli ultimi materiali degni di nota sono stati introdotti proprio oggi 21 aprile 2020 con l'Aggiornamento 12.41 di Epic Games. Approfittiamo dell'occasione per ricordare date e orari di tutti i concerti live, finalmente confermati dagli sviluppatori.

Travis Scott, pseudonimo di Jacques Berman Webster II, noto anche come La Flame, è un rapper e produttore discografico statunitense. Grazie ad una nuova collaborazione con Fortnite Capitolo 2 ed Epic Games, la star terrà dei concerti live all'interno del gioco, ma solo in specifici giorni e a specifici orari, per delle performance irripetibili naturalmente. Dunque dovrete essere lì proprio in quel momento, per potervele godere appieno.

Sappiamo che Travis Scott terrà cinque piccoli concerti su Fortnite Capitolo 2; ecco giorni e orari italiani da ricordare, alcuni dei quali forse leggermente scomodi per il nostro fuso orario.

Venerdì 24 aprile 2020, ore 01.00

Venerdì 24 aprile 2020, ore 16.00

Sabato 25 aprile 2020, ore 06.00

Sabato 25 aprile 2020, ore 17.00

Domenica 26 aprile 2020, ore 00.00