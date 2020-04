Xbox Series X, la presentazione di maggio 2020 ha una data precisa?

La presentazione di Xbox Series X che si dice si terrà nel mese di maggio 2020 potrebbe avere una data precisa, o quantomeno pare che tutti gli insider stiano indicando un giorno specifico: martedì 5 maggio.

Dunque fra esattamente due settimane potremmo assistere a un evento digitale pensato per sostituire la tradizionale conferenza che Microsoft avrebbe dovuto tenere all'E3 2020 prima che fosse cancellato.

Da un'occasione del genere è lecito attendersi informazioni cruciali rispetto al lancio di Xbox Series X in concomitanza con l'apertura dei preorder, dunque una data di uscita ufficiale nei negozi e il prezzo della console.

Dovrebbero inoltre trovare spazio diversi annunci relativi ai giochi che faranno parte della line-up di lancio, ancora avvolti dal mistero e in dubbio per via dell'attuale situazione emergenziale, che ha costretto molte produzioni al rinvio.

Infine, nel medesimo evento ci aspettiamo anche che si parli di Xbox Series S, nome in codice Lockhart, versione meno potente e meno costosa della piattaforma next-gen.

È interessante notare come questi rumor sulla data del 5 maggio 2020 si raccordino con le voci secondo cui anche la presentazione ufficiale di PS5 avverrà nel corso dello stesso mese.

Se tutto venisse confermato, ci troveremmo dunque di fronte alla tradizionale situazione di Microsoft che scopre le sue carte, nello specifico prezzo e data di uscita, e Sony che può eventualmente effettuare qualche aggiustamento ai fini della competitività per poi fare i propri annunci.

[Speculation] Looks like #Xbox May Showcase is happening on May 5th. From everything I've been reading and listening too, that's the date everyone is pointing too. 🤗 pic.twitter.com/xBwZvT0yeb