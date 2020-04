iPad con Magic Keyboard e trackpad: un video di Apple mostra come funzionano

In queste ore Apple ha caricato un nuovo video all'interno del canale YouTube ufficiale noto come Apple Support, mostrando a tutti i suoi utenti e clienti come usare un iPad con Magic Keyboard e altri trackpad, sottolineando alcune delle gesture e delle impostazioni attualmente disponibili. Informazioni molto interessanti, che vale la pena ricordare in questo articolo.

Il video in questione si sofferma particolarmente sulle funzionalità avanzate del cursore, il cui funzionamento è fondamentale per l'uso di Magic Keyboard e trackpad su iPad; ciò è naturalmente possibile dopo aver installato iPadOS 13.4. Tramite lo sfioramento con tre dita, inoltre, è possibile mostrare l'App Switcher sul lato destro dello schermo, e queste sono solo due di tutta un'infinità di opzioni e possibilità presenti.

Il video di Apple, ancora, mostra come modificare le impostazioni del cursore su iPadOS; è importante sottolineare come l'intero filmato sia basato sull'uso di Magic Keyboard, ma in realtà gli utenti possono riprodurre le stesse gesture con un Magic Trackpad 2 o accessori realizzati da terze parti compatibili con iPadOS 13.4.

Avete già acquistato Magic Keyboard per il vostro iPad? Lo utilizzate quotidianamente? Fateci conoscere le vostre impressioni.