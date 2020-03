Xbox Lockhart: la Series S promette bene, dice il giornalista Jez Corden

Xbox Lockhart, o Xbox Series S, promette bene: il giornalista Jez Corden ha lasciato intendere di essere venuto a conoscenza di nuove informazioni sulla prossima console Microsoft, e ne sembra entusiasta.



"Ci aspettano dei momenti divertenti", ha scritto Corden a chi gli chiedeva del possibile reveal di Xbox Lockhart, ormai imminente, ma non ha potuto aggiungere nulla se non che la presentazione non avverrà oggi.



È chiaro che le dichiarazioni entusiastiche del giornalista arrivano alla luce delle specifiche hardware ufficiali di PS5, rivelate ieri da Mark Cerny: che Lockhart sia in qualche modo in grado di rivaleggiare con la console Sony?



Un'ipotesi suggestiva ma ben poco probabile: gli ultimi rumor parlavano di una console dotata di 4 TFLOPS di potenza su architettura RDNA 2, ben distanti dai 10,28 TFLOPS di PlayStation 5.



Chissà, magari è stata invece la notizia del prezzo di vendita della console a scatenare l'entusiasmo di Corden: con un modello di fascia alta e uno molto più abbordabile Microsoft andrebbe effettivamente a coprire tutti gli spazi, facendo una concorrenza spietata a Sony.





naww, just fun times ahead — Jez (@JezCorden) March 19, 2020