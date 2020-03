DirectX 12 Ultimate e DXR 1.1, la nuova base di partenza per il ray tracing su PC e Xbox

Ray tracing in evoluzione

Dello standard DXR 1.1 abbiamo già sentito parlare quando è comparso nella preview build 20H1 di Windows 10. Ma con l'arrivo delle DirectX 12 Ultimate diventa un punto di partenza per una nuova generazione di videogiochi in cui il ray tracing diventerà una costante dei giochi 3D. D'altronde non sarà più solo disponibile su sistemi con GPU RTX NVIDIA ma, grazie alle GPU Navi 2X, sarà disponibile su Xbox Series X, su PS5 e sui PC equipaggiati con schede Radeon di prossima generazione. Un pubblico ben più ampio di quello attuale quindi, che ci porta alla comparsa del supporto nativo per il ray tracing in motori ad ampia diffusione come il Frostbite Engine, lo Unity Engine e l'Unreal Engine, il tutto mentre nel frattempo diversi sviluppatori hanno lavorato assiduamente sull'ottimizzazione del ray tracing, come abbiamo visto nel caso di Control e Modern Warfare.



Si tratta però di due casi ben distinti, e con framerate decisamente diversi l'uno dall'altro, che ci portano a considerare come in alcuni casi il peso del ray tracing sia decisamente massiccio. Quando viene usato senza limitazioni, ovvero nella cosiddetta modalità full path, riesce a rendere dannatamente pesanti anche motori come quello di Quake II, evidenziando come questa tecnologia sia ancora difficile da sfruttare persino da una scheda come la GeForce RTX 2080 Ti. Ma l'implementazione intelligente e l'ottimizzazione hanno comunque spinto le vendite inizialmente non certo esaltanti delle GeForce RTX che da una parte hanno fatto da campo di prova per le GPU Ampere, non a caso attese da parecchi per saltare sul carrozzone del ray tracing. Ma le RTX Turing godono per prime di miglioramenti che promettono di farsi ancor più frequenti e netti con gli strumenti delle nuove DirectX 12 Ultimate messi in mano a sviluppatori più motivati. D'altronde come abbiamo detto si prospetta un sensibile aumento del bacino di utenza del ray tracing legato all'arrivo, forse il 26 novembre, di Xbox Series X.