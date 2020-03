Xbox Lockhart, reveal imminente: un rumor conferma prezzo e potenza della console

Xbox Lockhart sarà protagonista di un reveal che a quanto pare è ormai imminente: lo rivela un rumor in cui vengono confermati anche il prezzo e la potenza della nuova console Microsoft.



Modello entry level rispetto a Xbox Series X, Xbox Lockhart vanterà una potenza pari a 4 TFLOPS, che tuttavia risulterà nei fatti superiore ai 6 TFLOPS di Xbox One X per via della maggiore efficienza dell'architettura RDNA.



Sempre stando al rumor, il prezzo di vendita di Xbox Lockhart sarà di circa 300 dollari: praticamente la metà rispetto alle cifre di cui ultimamente si parla per Xbox Series X e PS5.



Laddove Microsoft dovesse effettivamente rilasciare i primi dettagli di Xbox Lockhart in questi giorni, sarebbe un ulteriore smacco per Sony, che non ha ancora neppure mostrato il design di PS5.



La strategia attendista della casa giapponese sta creando evidenti malumori fra gli utenti, ansiosi di entrare in possesso di tutte le informazioni possibili al fine di decidere come muoversi con l'arrivo della next-gen.