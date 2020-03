PlayStation Store, nuovi giochi PS4: Final Fantasy 7 Remake e The Division 2

Con il nuovo aggiornamento, PlayStation Store dà finalmente il benvenuto all'attesa demo giocabile di Final Fantasy 7 Remake e all'espansione Warlords of New York di The Division 2, nonché a un paio di nuovi giochi PS4 non particolarmente conosciuti ma senz'altro in grado di sorprendere.



Cominciamo proprio dalla demo di Final Fantasy 7 Remake (gratuita), che consente di provare la prima ora di gioco e di fare dunque la conoscenza dei personaggi e delle ambientazioni che ci accompagneranno nel corso dell'avventura targata Square Enix.



Le sequenze iniziali introducono fra gli altri Cloud Strife, uno scaltro ex militare che opera come mercenario e ha deciso di mettere le proprie abilità al servizio degli ecoterroristi di AVALANCHE.

Al comando di Cloud, ma con la possibilità in determinati momenti di vestire anche i panni del suo compagno Barret Wallace, dovremo superare le guardie a presidio della stazione e lungo il percorso verso uno dei reattori di proprietà della Shinra, la spietata corporazione che gestisce l'energia della città di Midgar. Lo scopo del team è naturalmente quello di piazzare una bomba per distruggere il dispositivo, ma arrivare a quel punto non sarà semplice vista la quantità di avversari che troveremo ad attenderci.



La spettacolare grafica del gioco, completamente ridisegnata rispetto all'originale, e un sistema di combattimento misto con varie opzioni disponibili, capace di soddisfare tanto i nostalgici quanto i nuovi utenti, promettono grandi cose e già in questa demo mostrano alcune delle proprie carte. Insomma, il 10 aprile non è mai stato così lontano!