The Witcher serie Netflix, stagione 2: da Il Trono di Spade arriva Natalie Dormer?

La serie Netflix di The Witcher, dopo i grandi successi della prima mandata, si sta avviando verso la stagione 2 e sono già molte le voci di corridoio al riguardo, tra le quali una che vorrebbe Natalie Dormer nel cast, in arrivo da Il Trono di Spade.



Secondo quanto riferito da Redaniana Intelligence, che rappresenta una fonte abbastanza affidabile per quanto riguarda le indiscrezioni relative a serie TV e simili, l'affascinante interprete della regina Margaery Tyrell di Game of Thrones potrebbe avere una parte all'interno di The Witcher 2.



L'idea è corroborata da alcuni indizi, come gli avvistamenti dell'attrice con altri membri del cast su vari social media e altre tracce che riconducono alla possibilità che la Dormer faccia parte delle nuove avventure di Geralt di Rivia. Non è chiaro, però, quale sia la parte assegnata eventualmente all'attrice.



Nel frattempo, abbiamo avuto conferma dell'attore che interpreterà Vesemir: non si tratta di Mark Hamill come precedentemente vociferato, visto che alla fine l'attore scelto è Kim Bodnia. La Dormer, nel caso, non sarebbe peraltro il primo esempio di interprete tratta dal cast de Il Trono di Spade, visto che è stato confermato ufficialmente anche che Kristofer Hivju sarà Nivellen, dopo essere stato Tormund Giantsbane nella serie HBO.



Nel frattempo, attendiamo altre informazioni ufficiali su The Witcher 2 su Netflix, anche se ci sarà da aspettare visto che la seconda stagione è prevista solo nel 2021.