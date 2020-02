The Witcher serie Netflix: Mark Hamill non sarà Vesemir, ecco l'attore scelto

The Witcher non vedrà la presenza di Mark Hamill nel ruolo di Vesemir nella seconda stagione: a quanto pare Netflix ha scelto un altro attore per la parte.



Si tratta di Kim Bodnia, interprete danese che lo scorso anno ha ricevuto un premio BAFTA per la sua partecipazione alla serie Killing Eve. Insomma, non dovrebbero esserci dubbi circa le sue capacità attoriali: Vesemir è in buone mani e lo vedremo appunto nella seconda stagione di The Witcher.



Come mai il casting di Mark Hamill non è andato in porto? La ragione più probabiile sta in un'offerta economica che l'attore non ha ritenuto congrua, ma magari ne sapremo di più nei prossimi giorni.



La seconda stagione di The Witcher farà il proprio debutto nel corso del prossimo anno, e Netflix ha annunciato di recente il cast ufficiale, che conferma tutti gli attori della season 1 e ne aggiunge di nuovi.



Fre questi spicca senz'altro Kristofer Hivju, noto al grande pubblico per il ruolo di Tormund Giantsbane ne Il Trono di Spade.





Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — NX (@NXOnNetflix) February 28, 2020