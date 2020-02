Wolverine: Henry Cavill in lizza per interpretare il personaggio nel MCU?

Wolverine farà il proprio debutto nell'MCU, e a quanto pare a interpretare il celebre personaggio dopo Hugh Jackman potrebbe essere Henry Cavill, l'attuale Superman di casa DC.



Laddove i rumor dovessero essere confermati, si tratterebbe di una scelta assolutamente sensata: per rimpiazzare un volto ormai iconico come quello di Hugh Jackman, nonché la sua prestanza fisica, serve senz'altro qualcuno come il protagonista di The Witcher.



È chiaro che Cavill spera ancora di vestire i panni di Superman in futuro, ma la direzione presa dalle produzioni cinematografiche legate alla DC Comics al momento non fornisce certezze e appare quantomeno frammmentata.



A occuparsi dell'introduzione di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe sarà ovviamente Kevin Feige, che si è detto assolutamente entusiasta di tale possibilità e di un nuovo debutto per gli X-Men dopo la saga targata Fox.



Quanto alle tempistiche, tutto potrebbe accadere abbastanza in fretta: stando alle voci, Henry Cavill è destinato a vestire i panni di Logan già in Captain Marvel 2.