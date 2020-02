I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di marzo 2020

Con marzo 2020 la stagione videoludica comincia a farsi interessante visto che nel corso del mese arriveranno diversi titoli particolarmente attesi. Quelli che maggiormente suscitano l'interesse dei giocatori sono Doom Eternal e Animal Crossing: New Horizons, la stramba accoppiata che ha impazzato sui social con le mascotte del Doom Guy e Isabelle. Assieme a Animal Crossing Nintendo si appresta a rilasciare anche Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX mentre Microsoft rilancia con le due esclusive Ori and the Will of the Wisps e il multiplayer online Bleeding Edge. Da non dimenticare l'uscita di Half-Life: Alyx che, nonostante sia uno spin-off per realtà virtuale e quindi percepito con meno hype dai fan della serie, rappresenta un grande ritorno della saga Valve.

