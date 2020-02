Android 11, Google non cancellerà l'evento di presentazione per il Coronavirus

Android 11 verrà presentato come da programma: Google non cancellerà l'evento I/O, che dunque si svolgerà dal 12 al 14 maggio presso lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California.



L'impatto del Coronavirus non porterà dunque a un cambio di piani in casa Google, che sta testando le feature di Android 11 già da qualche tempo e ha contattato i vincitori dei biglietti per l'I/O 2020.



Ad ogni modo, sicurezze ancora non ce ne sono: l'azienda ha specificato in una nota che consentirà a tutti i partecipanti di cancellare la propria prenotazione senza alcuna penale, a patto che la cosa venga comunicata prima del 15 aprile.



Qualora tutto dovesse andare per il meglio, durante la conferenza Google I/O 2020 faremo la conoscenza delle nuove feature di Android 11, come l'API per il supporto alle reti 5G e quella per il controllo del traffico dati delle applicazioni.



Il sistema operativo includerà inoltre la compatibilità con i dispositivi a doppio schermo, nonché una serie di novità per quanto riguarda chat, registrazione dello schermo e privacy.