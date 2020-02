Android 11, Google sta testando le icone multicolore delle impostazioni rapide

Esaminando la prima versione Developer Preview di Android 11, Mishaal Rahman di XDA ha fatto una scoperta interessante. A quanto pare Google sta testando delle icone multicolore per le impostazioni rapide.



Esaminando i file di Android 11 installato su di un Google Pixel 4, Rahman ha trovato una nuova classe chiamata "QSColorController" in SystemUI, responsabile dei colori delle celle della schermata delle impostazioni rapide, che possono essere modificati individualmente utilizzando alcuni comandi di debug.



L'immagine sottostante, pubblicata da Rahman, mostra icone di colore differente rispetto al tema usato sul suo Pixel 2 XL. Per inciso, il telefono ha installato un tema stock con attiva la modalità scura. Il colore normale delle icone dovrebbe essere quindi blu, come quello dell'icona della torcia.



Gli altri colori sono stati modificati utilizzando i comandi di debug di cui sopra. Per ora i colori disponibili sono blu, giallo, rosso e verde. Google potrebbe però aggiungerne altri ad Android 11 in futuro. La funzione delle icone di selezione rapida non viene modificata dal cambio di colore, ovviamente.