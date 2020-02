Valve Index e Coronavirus, la produzione rallenta: meno unità disponibili

Anche Valve Index ha visto la propria produzione rallentata per via del Coronavirus: l'epidemia porterà alla realizzazione di un minor numero di unità per il visore.



Valve ha dichiarato che farà il possibile per massimizzare la disponibilità del visore, ma la situazione non sembra affatto semplice se consideriamo che l'Index è andato esaurito già in diversi paesi prima ancora che l'epidemia si diffondesse.



A determinare l'improvviso successo di Valve Index è stato chiaramente l'annuncio di Half-Life: Alyx, che sarà disponibile gratis per i possessori del dispositivo.



Il nuovo episodio della celebre serie si svolge fra gli eventi dell'originale Half-Life e di Half-Life 2, mettendoci nei panni di Alyx Vance dopo la scomparsa di Gordon Freeman.



Le meccaniche di gioco misceleranno elementi FPS e adventure, sfruttando le potenzialità dei visori VR in maniera inedita anche per rilanciare la realtà virtuale nell'ambito dei videogame.