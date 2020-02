Dragon Ball FighterZ, Kefla si mostra in un video di gameplay

Dragon Ball FighterZ vedrà a breve l'arrivo di Kefla: il nuovo personaggio viene mostrato in azione in un video di gameplay pubblicato da Bandai Namco.



Risultato della Fusione fra Kale e Caulifla, Kefla ha fatto il proprio debutto nella serie Dragon Ball Super e sarà il nuovo personaggio scaricabile del FighterZ Pass 3.



Come si vede nel filmato, la combattente dispone di un repertorio di mosse devastanti, con combinazioni che incastrano l'avversario a mezz'aria e gli impediscono di contrastare gli attacchi, infliggendo danni ingenti.



Molto divertente la sequenza della vittoria di Kefla: il personaggio esulta in volo, ma all'improvviso i Potara perdono efficacia e le ragazze che hanno dato origine alla Fusione finiscono rovinosamente a terra.



Il download di Kefla sarà disponibile a partire dal 26 febbraio per i possessori del FighterZ Pass 3, oppure dal 28 febbraio tramite acquisto singolo.