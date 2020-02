DoTA Underlords, la recensione

Così a distinguere DoTA Underlords da Teamfight Tactics da Auto Chess stesso, da Might & Magic: Chess Royale e così via sono soprattutto i dettagli e il modo in cui alcune scelte collimano con le esigenze dei giocatori. Va riconosciuto a Valve il merito di averci almeno provato, nel senso che il gioco fatto uscire dall'Accesso Anticipato ha molti contenuti in più di quello giocabile solo qualche mese fa. Certo, il fulcro dell'esperienza rimane sempre lo stesso, che se poi vogliamo è il suo problema principale.

Gameplay

DoTA Underlords è un gioco di strategia in cui, disposte delle unità differenti su di una scacchiera, queste combattono in automatico tra di loro finché uno dei due schieramenti non prevale. Ogni giocatore parte con cento punti vita e perde la partita quando li esaurisce tutti. Vince, ovviamente, l'ultimo rimasto. Le unità sono prese direttamente dall'universo di DoTA 2 e ne rispettano appieno i canoni. Ognuna di esse è classificata per il tipo di danno che causa e per dei segni che, legati a quelli delle altre unità, possono creare le cosiddette sinergie, ossia dei bonus dovuti alla presenza di più unità con lo stesso segno sulla scacchiera.

Le unità sono inoltre sommabili per crearne di più forti: tre unità di primo livello dello stesso tipo formano un'unità di secondo livello, mentre tre unità di secondo livello ne formano una di terzo. In totale per avere le unità più potenti bisogna trovarne nove dello stesso tipo. Perché "trovarne"? Facile, perché le unità non sono selezionabili liberamente, ma vanno acquistate in un negozio che ne offre cinque alla volta, prese da una selezione ampissima. E qui arriviamo a quello che è il punto di forza, ma allo stesso tempo la più grande debolezza del gioco e dell'intero genere.



"O fortuna / velut luna / statu variabilis / semper crescis / aut decrescis / vita detestabilis / nunc obdurat / et tunc curat / ludo mentis aciem / egestatem / potestatem / dissolvit ut glaciem" recitano i Carmina Burana. Se vogliamo è anche un testo che ben descrive gli auto battler. All'inizio di una partita non possiamo sapere quali unità potremo acquistare. Con l'esperienza capiremo come rafforzare il nostro esercito spendendo i soldi che ci vengono dati dopo ogni turno, ma allo stesso tempo non potremo ignorare mai il fattore fortuna: non è possibile regolarsi su un certo stile di gioco, ossia sull'utilizzo di unità specifiche, e seguirlo sempre, ma bisogna adattarsi a ciò che il caso ci offre. Bisogna essere elastici e non fissarsi, lasciandosi andare al flusso delle possibilità. È una specie di slot machine, avete capito bene.

In realtà un modo per provare a forzare il sistema di gioco c'è: accumulare molti soldi nei primi turni, lasciandosi sconfiggere senza nemmeno gareggiare, per poi spendere tutto insieme nei turni avanzati così da comporre un esercito il più studiato che sia possibile. In realtà anche questa tattica è stata un bel po' depotenziata con gli ultimi aggiornamenti, ma è ancora possibile applicarla in qualche modo.



Per nostra esperienza, dopo aver giocato complessivamente circa quaranta ore tra versione Steam e Android (fortunatamente i progressi vengono sincronizzati tra le varie versioni) e dopo aver provato molti altri auto battler, possiamo affermare che ci sono alcune strategie che aiutano, ma che alla fine il caso ha sempre un suo peso sulle partite, spesso determinante, anche perché se certe unità non vogliono saperne di apparire nel negozio c'è poco da fare. Così ci è capitato di piazzarci bene, anche di vincere, in tre partite di fila perché favoriti dalla sorte, per poi essere massacrati miseramente nelle partite successive perché non siamo riusciti a crearci un esercito decente.

Ovviamente contano molto anche il posizionamento delle unità sulla scacchiera, che va adattato alle contingenze, la scelta degli oggetti che vengono regalati dopo un certo numero di round e quella dell'Underlord, un'unità particolarmente potente che diventa la guida dell'intera squadra, dando dei bonus differenti a seconda delle sue caratteristiche.



Con questo non vogliamo assolutamente dire che il fattore umano non sia importante, perché comunque ci vuole un certo intuito e una certa rapidità di pensiero per non fare stupidaggini colossali, solo che alla lunga si ha la percezione di non avere mai il controllo completo di ciò che si sta facendo e ci sono frangenti in cui tutto sembra complottare contro di noi per farci perdere (o vincere).