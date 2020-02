Assembla che ti Passa #237

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Anche questa settimana ci tocca partire da una notizia poco all'egra, con l'emergenza Coronavirus che, bloccando per giorni l'intero settore della produzione tecnologica cinese, ha portato gli analisti del gruppo Canalys a stimare, per quanto riguarda l'anno 2020, un calo di almeno 3.3 punti percentuali nelle spedizioni di PC.



Ma si tratta di un calcolo effettuato prendendo in esame lo scenario futuro più favorevole possibile, quello che ipotizza un calo per il primo trimestre dell'anno limitato al 10,1% e per il secondo trimestre all'8,9%, con la normalizzazione della produzione per la fine di aprile e un ritorno progressivo alla normalità nella seconda parte dell'anno. Considerando invece le stime più buie, ovvero quelle che parlano di una diminuzione dei del 20,6% nel primo quarto dell'anno e del 23,4 nel secondo quarto, la valutazione parla di un calo complessivo che potrebbe arrivare anche al 9%, creando problemi ben più gravi a tutte le aziende sparse per il mondo che dipendono dalle forniture cinesi.



Sono migliaia i dipendenti, i negozi e le catene destinate a subire gli effetti di un blocco preventivo che ha colpito anche smartphone, automobili e svariati altri settori, tra cui turismo e viaggi in buona parte del globo. Si è però reso necessario sul territorio cinese, laddove le grandi città principali hanno una popolazione immensa e una densità di abitanti elevatissima, per evitare il ripetersi del dramma di Wuhan, dove il numero dei malati decisamente superiore alle possibilità di cura del sistema sanitario ha elevato la mortalità in modo esponenziale. Inevitabile quindi, in un mondo che dovrà necessariamente affrontare una nuova crisi e qualche altro problema pregresso durante un anno che si prospetta complicato.



Ma non dovrebbero mancare delle parentesi allettanti, almeno nel mondo della tecnologia, con il probabile arrivo di nuove GPU come quelle Big Navi, tornate a far parlare di se con il presunto leak delle specifiche di quello che dovrebbe essere modello di punta. Si presenta infatti, almeno nelle indiscrezioni, con ben 24GB di memoria HBM2E da 2TB di banda passante che ci fanno addirittura pensare a un modello pensato per il mercato professionale anche se questo tipo di memoria, nelle interazioni precedenti, è già stato usato per Radeon consumer. Il problema è che SK Hynix ha bollato le specifiche della memoria menzionata nelle indiscrezioni come incorrette, portando a bollare l'indiscrezione come fasulla.

Ma non è detto che tutti i rumor siano da scartare. Non è da escludersi una Big Navi dalle specifiche simili seppur equipaggiata con memoria GDDR6, una scheda chee potrebbe comunque stupire con caratteristiche che secondo l'indiscrezione contano 5120 core e 80 compute unit, raddoppiando le specifiche principali della Radeon RX 5700 XT, compreso il numero di unità per il Texture Mapping che arriverebbero a 320. Tante come sarebbero tante, seppur in questo caso non il doppio, le 96 Render Output Unit e come sarebbero tantissi i 12MB di cache di livello 2, tripla rispetto a quella della RX 5700 XT e doppia anche rispetto a una scheda come la GeForce Titan RTX. Il tutto spinto a frequenze comunque sostenute, grazie al passaggio ai transitor a 7 nanometri di seconda generazione che pur mantenendo le stesse dimensioni dei precedenti promettono una densità e un'efficienza largamente superiori.



Specifiche del genere sono sufficienti a far pensare alla possibilità che la potenza della presunta Big Navi di punta superi i 17,5 TFLOP ipotizzati in precedenza. Ma come abbiamo anticipato c'è qualcosa in queste indiscrezioni che non torna e che ci riporta inevitabilmente ai rumor precedenti, quelli comparsi poco dopo la conferma da parte di AMD dell'arrivo di una nuova generazione di schede Nai. Torniamo quindi ai summenzionati 17,5 TFLOP di potenza bruta che vanno però soppesati bene. Un tempo eravamo abituati a vedere schede AMD dalla potenza elevatissima ma raramente sfruttata a pieno, ma le cose sono cambiate con l'arrivo delle GPU Navi e dell'architettura RDNA che ci ha messo di fronte a una Radeon RX 5700 XT in grado di superare nettamente una Radeon 64 nonostante una potenza nominale di oltre 2 TFLOP inferiore.



Nel caso di Big Navi e della nuova Xbox, tra l'altro, si parla di architettura RDNA di seconda generazione che promette un ulteriore salto in termini di rapporto tra potenza e prestazioni effettive, anche grazie all'arrivo di tecnologie come il Variable Rate Shading. Si parla inoltre dell'implementazione di hardware dedicato al ray tracing, fino ad ora primato NVIDIA, giusto in tempo per l'arrivo di una nuova generazione di titoli pensata per sfruttarla a fondo. Si parla però anche di nuove GeForce estremamente potenti che potrebbero portare AMD a concentrarsi nuovamente sulla fascia media. D'altronde AMD ha fatto bene in questo segmento, con la prima generazione di GPU Navi che ha consentito alla compagnia di crescere anche nel campo delle GPU discrete, passando da una fetta di mercato del 24% nel 2019, al 27% nel 2019. In questo campo NVIDIA è ancora lontana, con il restante 73% del mercato, ma si trova di fronte a una concorrenza in crescita che verrà presto affiancata anche da Intel, decisa a dire la sua in tutti campi, dai laptop alle schede video da gaming di fascia alta.