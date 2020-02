Elgato Key Light Air, la recensione

Lanciate lo scorso anno, le originali Elgato Key Light sono state una piccola rivoluzione per molti creatori di contenuti che nella propria stanza non hanno spazio a sufficienza per delle ingombranti softbox. Per dimensioni, versatilità e temperatura, pannelli LED come le Key Light di Elgato (e come i numerosi e più economici cloni spuntati nel frattempo come funghi) stanno diventando sempre più uno standard, ma per incontrare le esigenze di spazio e le necessità di più utenti possibili, Elgato ha messo in commercio Key Light Air , versione "da scrivania", più piccola e leggermente più economica della sorella maggiore. Abbiamo speso alcuni giorni provando a utilizzare Key Light Air per lo streaming e per la realizzazione di alcuni video, e in questa recensione vi raccontiamo quali sono i suoi punti di forza e quali i compromessi.

Installazione e primo impatto

Partiamo dalla base (letteralmente): Key Light Air vuole essere un piccolo ma potente pannello LED da tenere sulla scrivania come una normale lampada da ufficio, ma capace di offrire un'illuminazione assolutamente professionale. Come per tutti gli altri prodotti Elgato, Key Light Air si distingue già nel modo in cui si presenta e nella facilità di installazione: con le curve del pannello e della base, è elegante nella sua semplicità, si monta in pochi istanti attraverso due piccole manopole (una alla base e l'altra al pannello) e sul retro dell'asta ha anche un piccolo binario lungo il quale far passare - e quindi nascondere alla vista - il cavo di alimentazione che si collega al pannello. Una goduria per i fanatici del cable management. Il risultato è una luce esteticamente discreta e che difficilmente cozzerà con lo stile della vostra stanza, sebbene la lunghezza non certo generosa del cavo di alimentazione potrebbe risultare scomoda in determinate situazioni.

Il braccio può essere esteso fino a 88 centimetri e, sebbene la base sia abbastanza solida e pesante da rendere la luce stabile, uno dei pregi della Key Light Air è proprio la possibilità di spostarla da un posto all'altro (o magari da una stanza all'altra) con estrema comodità. È pur vero che raramente vi ritroverete a farlo, dal momento che le Key Light Air sono pensate per uno specifico target e un preciso utilizzo, ovvero per lo streaming o per la registrazione di video mentre si è seduti alla propria scrivania. In questa situazione, una sola Key Light Air ben posizionata può dare già buoni risultati, sebbene comunque inferiori a quelli che si possono ottenere con una buona luce ad anello, e per un risultato professionale il setup ideale prevede almeno due Key Light Air poste ai due lati della scrivania (specialmente se si intende utilizzare anche un green screen). E qui arriviamo ai primi compromessi, perché a meno di non avere una scrivania abbastanza grande, le due basi possono rappresentare un ingombro da non sottostimare, portando chi ha un po' di spazio dietro la scrivania a preferire comunque le Key Light originali. È un problema, quello dello spazio, che si può risolvere acquistando un Elgato Multi Mount o un braccio più versatile a cui collegare il pannello, ma avremmo preferito se la confezione avesse incluso già in partenza un morsetto per fissare l'asta al bordo della scrivania.