E3 2020 rinviato per il Coronavirus? Lo stato d'emergenza cambia la situazione

L'E3 2020 verrà rinviato a causa del Coronavirus? Sebbene la posizione degli organizzatori finora fosse sorprendentemente ottimista, l'annuncio dello stato d'emergenza per la città di Los Angeles ha cambiato la situazione.



E così, dopo aver assicurato che l'E3 2020 non si fermerà per il Coronavirus, ESA ha rilasciato una nuova e più cauta dichiarazione:



"La salute e la sicurezza dei nostri visitatori, espositori e partner, nonché dello staff, è per noi una priorità. Pur continuando a pianificare per un E3 sicuro e di successo dal 9 all'11 giugno 2020, stiamo monitorando e valutando la situazione quotidianamente", hanno scritto gli organizzatori.



"Il nostro team e i partner continuano a controllare gli aggiornamenti sul COVID-19 attraverso i Centers for Disease Control and Prevention e la World Health Organization. Stiamo valutando attivamente le ultime informazioni e continueremo a sviluppare misure per ridurre ulteriormente qualsiasi rischio per la salute durante lo show."



Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione in divenire, che alle brutte potrebbe sfociare nel rinvio o addirittura nella cancellazione dell'E3 2020 dopo il Mobile World Congress e la GDC.