E3 2020, il coronavirus non lo ferma

L'E3 2020 è stato confermato dall'ESA, almeno per ora, e non sarà quindi cancellato, nonostante la preoccupazione causata dal diffondersi dell'epidemia di coronavirus imponga di monitorare attentamente la situazione.



Molti giocatori hanno chiesto maggiori informazioni sull'E3 2020 dopo la cancellazione della GDC 2020 o, meglio il rinvio, chiedendo se rischia la stessa sorte. L'ESA, l'ente organizzatore dell'E3, ha risposto in modo diretto, ma lasciando di fatto aperte tutte le possibilità:

"Stiamo tutti monitorando la situazione da vicino. Continueremo a essere vigili, perché la nostra priorità sono la salute e il benessere di espositori e visitatori. Stando a ciò che sappiamo, l'organizzazione dell'E3 procede come pianificato. Le vendite degli spazi espositivi e delle registrazioni ci dicono che quello di giugno sarà uno spettacolo emozionante."



Giugno è ancora lontano e per allora l'allarme coronavirus potrebbe essere rientrato... oppure potrebbe essere peggiorato, chissà. L'ESA ha provato a rassicurare tutti, ma è chiaro che la decisione in merito all'apertura o meno della fiera sarà prese nei prossimi mesi e non certo oggi. Incrociamo le dita.