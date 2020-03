Letto per videogiochi: arriva dal Giappone ed è un sogno che si realizza

L'azienda giapponese Bauhutte è in procinto di rilasciare quello che dovrebbe essere il primo letto pensato espressamente per i videogiochi e i videogiocatori. Bauhutte è specializzata proprio in mobili per videogiochi, siano essi sedie, tavoli, ripiani e quant'altro.



Il letto per videogiochi non comprende solo una rete, un materasso e un cuscino, ma anche alcuni mobiletti di appoggio che consentono di non doversi spostare per mangiare o bere mentre si gioca. Si tratta di uno strano miscuglio di altri mobili di Bauhutte, comunque funzionalissimo (almeno così sembra dalle foto).



In realtà è soprattutto il cuscino che permette di posizionarsi comodamente mentre si gioca. Volendo c'è anche un braccio pensato per reggere gli apparecchi mobile, utile per vedere film o serie TV quando ci si è stancati di videogiocare.



Che dire? Il letto di videogiochi ci sembra l'oggetto perfetto per ridurre ulteriormente la nostra vita sociale. Sicuramente è un sogno che si avvera per moltissimi. Homer Simpsons approverebbe sicuramente.