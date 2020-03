iPhone lento, Apple accetta di pagare 500 milioni di dollari agli utenti

La questione dell'iPhone lento costerà ad Apple ben 500 milioni di dollari: è la somma che la casa di Cupertino ha accettato di pagare agli utenti americani, in particolare quelli che hanno aderito a una class action.



Nello specifico, Apple offrirà 25 dollari a tutti gli attuali o precedenti possessori dei modelli di iPhone interessati dall'azione legale, mentre gli intestatari delle class action riceveranno da 1.500 a 3.500 dollari e infine circa 90 milioni di dollari andranno agli avvocati.



L'accordo stabilisce una somma minima di 310 milioni di dollari, il che significa che la cifra salirà man mano che i possessori o ex possessori degli iPhone interessati richiederanno i 25 dollari di cui sopra. Laddove si dovessero superare i 500 milioni, il rimborso pro capite diminuirebbe.



L'esito della class action arriva dopo una multa comminata ad Apple in Francia per lo stesso motivo, ovvero il rallentamento dei vecchi iPhone al fine di mantenere una certa autonomia.



Nel frattempo, tengono banco le voci sul possibile annuncio di iPhone 9, il nuovo smartphone economico che potrebbe essere protagonista di una presentazione ufficiale a fine mese.