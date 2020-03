iPhone 9, rumor e indiscrezioni: data di lancio, prezzo, specifiche e Touch ID

Torniamo a parlarvi dell'iPhone 9, il prossimo dispositivo di fascia media che Apple dovrebbe lanciare sul mercato nei prossimi mesi, ritagliandosi così una fetta notevole di consumatori di melafonini. Gli ultimi rumor e indiscrezioni sono particolarmente interessanti, e quindi ve li riportiamo in questo rapido articolo.

Dopo averi ricordato di sfuggita che l'iPhone 9 sarà una sorta di versione riveduta, corretta, potenziata e abbordabile dell'iPhone SE 2016, passiamo alla data di lancio. Manca ancora un giorno preciso, ma la presentazione di Apple sarebbe slittata al 31 marzo 2020, con lancio sul mercato del dispositivo entro i due mesi successivi, in una generica primavera 2020. Pazienza: la colpa andrebbe attribuita al Coronavirus.

Il prezzo di iPhone 9 dovrebbe aggirarsi sui 399 dollari, dunque si rivelerà la scelta perfetta per i consumatori che desiderano sì un iPhone, ma desiderano un po' meno spendere dai 700 ai 1000 euro richiesti dai modelli più recenti. Le specifiche rumoreggiate parlano almeno dell'Apple A13 bionic, già processore dell'iPhone 11, e di 3G di RAM dedicata.

Infine, il display di iPhone 9 si aggirerebbe sui 4.7 pollici, e dovrebbe avere in dotazione anche un tasto Home fisico. Le indiscrezioni attuali farebbero pensare alla presenza del Touch ID rispetto al più recente Face ID di Apple. Sareste interessati, in caso, ad un iPhone simile? O è meglio aspettare i nuovi top di gamma del prossimo autunno?