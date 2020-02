iPhone 9, un video sembra mostrare il nuovo modello economico di Apple, successore di iPhone SE

iPhone 9, chiamato in certi casi anche iPhone SE 2, potrebbe essere quello visibile nel video riportato qui sotto, pubblicato su vari social media e in questo caso attraverso un tweet di Stefan Costantine, per quanto riguarda un dispositivo che se non altro sembra piuttosto verosimile e corrispondente alle voci sul presunto iPhone economico di Apple.



iPhone 9 dovrebbe essere il nuovo modello economico tra gli smartphone Apple e la sua presentazione potrebbe avvenire il 31 marzo 2020, con uscita già per il 3 aprile, in base alle ultime voci di corridoio. Il dispositivo mostrato nel video corrisponde in effetti a diverse caratteristiche emerse dalle voci di corridoio uscite nei mesi scorsi.



Si è parlato a lungo di un ritorno ad alcuni elementi di design caratteristici del celebre iPhone 4, ovvero i bordi netti e non stondati, che sono in effetti ben vigili in questo video e un form factor che ricorda da vicino iPhone 8 per quanto riguarda lo schermo, il Touch ID frontale e il retro in vetro colorato.



Tutti questi elementi risultano visibili nel video riportato qui sotto, cosa che aggiunge consistenza all'idea che quello mostrato sia effettivamente iPhone 9 o iPhone SE 2. In precedenza, l'analista Ming Chi Kuo aveva inoltre previsto per iPhone 9 specifiche tecniche che includevano un processore A13 (lo stesso di iPhone 11), 3 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage.



A questo punto restiamo in attesa di conferme da parte di Apple: se dovessero essere veritiere le voci di corridoio, la presentazione dovrebbe avvenire nel corso del mese prossimo, con un possibile lancio ad aprile. Questo darebbe il via a una nuova organizzazione dei prodotti Apple che potrebbero seguire due finestre di lancio annuali: una primaverile dedicata agli iPhone di fascia più bassa e la solita autunnale, incentrata sugli iPhone top di gamma.