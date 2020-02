Mount & Blade II: Bannerlord, data d'uscita in Accesso Anticipato

TaleWorlds ha annunciato la data d'uscita della versione Accesso Anticipato di Mount & Blade II: Bannerlord: il 31 marzo 2020. In realtà si era già parlato di marzo per la pubblicazione, ma non era mai stato comunicato il giorno esatto del mese in cui attendersela.



Seguito ufficiale di Mount & Blade: Warband , Bannerlord sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e sito ufficiale dello sviluppatore per $49.99/€49.99/£39.99. Finalmente scopriremo se sia valsa la pena di attendere tutto questo tempo per giocarci.



TaleWorlds ritiene che sia arrivato il momento di far salire i giocatori a bordo e coinvolgerli nella realizzazione di Mount & Blade II: Bannerlord, così che possa viaggiare spedito verso il completamento dello sviluppo e che possa raggiungere il livello qualitativo sperato. Del resto stiamo parlando di uno dei primi studi ad aver sfruttato le potenzialità dell'Accesso Anticipato con i suoi giochi precedenti, quindi non ci aspettiamo grossi problemi.



Per il resto bisogna attendere ancora per avere altri dettagli su Mount & Blade II: Bannerlord, previsto per ora solo su PC.