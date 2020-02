Death Stranding, Hideo Kojima indica nuovi contenuti e DLC in arrivo per il 2020?

Death Stranding potrebbe ricevere nuovi contenuti e DLC nel corso del 2020, almeno secondo una possibile interpretazione di un sibillino messaggio pubblicato da Hideo Kojima su Twitter, sebbene la comunicazione social del game designer non sia sempre facilmente comprensibile e lui stesso giochi spesso su questi misteri.



Anche in questo caso, il messaggio di Hideo Kojima si presta a molteplici interpretazioni: il tweet, riportato qui sotto, riporta soltanto "In arrivo nel 2020", corredato da un video con un montaggio di vari momenti di Death Stranding che però non sono inediti, facendo parte della storia principale del gioco disponibile su PS4.



La scritta "Coming 2020" si ripete anche nel breve video in questione, che per il resto mostra Sam Bridges alle prese con una situazione alquanto angosciante, sotto attacco nemico. In molti pensano che questo possa significare dunque il prossimo arrivo di nuovi contenuti per Death Stranding, considerando che alcuni DLC potrebbero essere stati previsti da Kojima Productions per il gioco, sebbene non ci siano stati annunci ufficiali al riguardo.



L'altra interpretazione, decisamente più semplice, è che si tratti solo di un rimando al fatto che Death Stranding è in arrivo nel corso dell'anno su PC. Com'è noto da tempo, il gioco è infatti previsto arrivare su PC nell'estate 2020, in attesa di una data di uscita più precisa.



Essendo quest'ultima un'informazione ormai già consolidata, resta ovviamente più affascinante l'ipotesi che il messaggio riguardi invece dei nuovi contenuti inediti in arrivo nel corso del 2020, nella forma di espansioni o possibili DLC di qualche tipo per Death Stranding. Non resta che rimanere in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, tenendo d'occhio l'attività di Hideo Kojima su Twitter. Nel frattempo, è stato messo a disposizione il catalogo d'arte ufficiale del gioco, che si è aggiornato di recente con la patch 1.10 portando alcune modifiche ai contatti con le BT.