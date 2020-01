Death Stranding: la patch 1.10 introduce un'opzione aggiuntiva sugli incontri con le BT

Continua il supporto per Death Stranding con un nuovo aggiornamento 1.10, che tra le altre cose introduce un'interessante opzione aggiuntiva volta a modificare gli incontri con le BT nel gioco e che può cambiare sensibilmente l'esperienza.



Come riportato da Kojima Productions anche nel tweet riportato qui sotto, la patch 1.10 di Death Stranding aggiunge la possibilità di disabilitare gli avvisi che comunicano l'avvicinamento con le BT, le beached things che rendono il mondo del gioco decisamente inquietante. Questa è l'aggiunta più sostanziosa di questo aggiornamento: l'opzione si trova nel menù principale e sostanzialmente rimuove l'animazione che si innesca quando Sam entra in una zona dove sono presenti BT.



Selezionando l'opzione, viene dunque rimosso l'avviso dall'odradek di Sam e l'animazione collegata, cosa che dovrebbe rendere l'esperienza di gioco più uniforme eliminando alcuni elementi ripetitivi, oltre ad incrementare l'effetto sorpresa.



Oltre a questa aggiunta, l'aggiornamento migliora le performance generali di Death Stranding, in base a quanto riferito nelle note, senza andare però a riferire nel dettaglio la natura di questi miglioramenti.





【News】There is an update for #DeathStranding launched today! The update now enables you to change the settings to not have the effect when you encounter the BTs every time. Make sure to change your settings from the title screen to do so. #TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/9J4k2hc0Cs