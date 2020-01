Smartphone con caricatore unico: l'Unione Europea vota a favore, Apple contraria

Prosegue la questione del caricatore unico per gli smartphone, con l'Unione Europea che si è espressa nuovamente sulla questione nelle scorse ore, votando a favore di una soluzione condivisa per tutti i produttori, cosa che non piace affatto a Apple.



La maggioranza presso il Parlamento Europeo è stata quasi unanime: 582 voti favorevoli all'utilizzo di una soluzione standard e comune a tutti per la ricarica degli smartphone contro 40 contrari. A questo punto, il prossimo passo è la regolamentazione effettiva attraverso leggi specifiche, che verranno probabilmente discusse nel corso dell'estate.



Sulla questione si era detta nettamente contraria Apple, la quale sostiene che l'adozione di un caricatore unico andrebbe a soffocare l'innovazione. L'idea dell'Unione Europea va a supporto di un risparmio generale, sia per quanto riguarda la spesa da parte degli utenti che sul fronte ambientale.



Su quest'ultimo aspetto, l'UE avrebbe anche intenzione di potenziare l'utilizzo di soluzioni di ricarica wireless per ridurre gli scarti e gli elementi che possono incrementare i rifiuti di tipo elettronico. In ogni caso, la soluzione più logica al momento è probabilmente la scelta dello standard USB Type-C da proporre come soluzione unica per tutti gli smartphone.