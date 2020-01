Apple non vuole il caricatore unico: soffocherebbe l'innovazione

Apple ha risposto oggi alla richiesta della Commissione Europea: non vuole il caricatore con il connettore unico. Per il gigante di Cupertino tale soluzione soffocherebbe l'innovazione ed avrebbe persino dei costi superiori rispetto ai vantaggi.



Con una risposta ufficiale, Apple si schiera contro la decisione della UE di voler imporre ai produttori hardware un unico connettore per trasferire i dati e caricare i diversi device. Per l'Unione Europea, uniformando lo standard si otterrebbe una diminuzione dei rifiuti che porterebbe un risparmio di 13 milioni di euro e di emissioni di CO2. La scelta dell'UE è ricaduta sullo standard USB-C, cosa che costringerebbe Apple ad abbandonare lo storico connettore Lightning.



La casa di Cupertino non ci sta e afferma che tale decisione da una parte soffocherebbe l'innovazione dei produttori e dall'altra richiederebbe una spesa di 1,5 miliardi di euro per aggiornare tutti i device attualmente in commercio. Secondo Apple, oltretutto, forzare l'utilizzo dei connettori USB-C sarebbe anche inutile, dato che tutta l'industria si sta progressivamente muovendo in quella direzione.



Apple tiene comunque aperto uno spiraglio e si augura che la Commissione Europea troverà una soluzione che "non limiti le capacità dell'industria."