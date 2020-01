PS5 e Xbox Series X, il 34% degli sviluppatori al lavoro sulla next-gen

PS5 e Xbox Series X sono già piuttosto popolari fra gli sviluppatori: stando a un sondaggio effettuato da GDC, il 34% è al lavoro su giochi in uscita anche sulla next-gen.



La percentuale scende quando si parla di progetti pensati esclusivamente per le nuove console. Nello specifico, solo il 5% sta sviluppando giochi che gireranno unicamente su PlayStation 5 e/o Xbox Series X.



Si conferma dunque l'arrivo di un periodo cross-gen a partire dall'autunno di quest'anno, com'era lecito attendersi. Anche perché le attuali piattaforme difficilmente verranno abbandonate: il 23% e il 25% degli intervistati continuerà a lavorare rispettivamente su PS4 e Xbox One.



Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, la console ibrida giapponese continuerà a seguire un percorso tutto suo e i numeri non mancano: il 17% degli sviluppatori ha dichiarato di essere al lavoro su di un gioco per Switch.